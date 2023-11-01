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Дело ЮКОСа ,  
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Суд отказал России в госиммунитете в споре с экс-акционерами ЮКОСа

Суд Лондона отказал России в госиммунитете в споре с экс-акционерами ЮКОСа
Сюжет
Дело ЮКОСа
Россия указывала на принцип государственного иммунитета при отказе признавать юрисдикцию арбитража
Фото: Sam Bibby / Global Look Press
Фото: Sam Bibby / Global Look Press

Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать исполнения арбитражного решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — компенсации на $60 млрд, поскольку сама согласилась на участие в арбитраже, следует из постановления Высокого суда Лондона.

В октябре юристы ответчика в ходе заседания лондонского суда указали, что Россией решения арбитража не будут исполняться, так как Россия обладает государственным иммунитетом.

Принцип государственного иммунитета предполагает, что одна страна не подчиняется органам власти других государств.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС свыше $50 млрд, признав, что Россия осуществила «экспроприацию» ЮКОСа. С тех пор сумма из-за накопившихся процентов выросла почти до $60 млрд, а истцы добивались исполнения решения в Великобритании, США и Нидерландах, отмечает Reuters.

Российская сторона на слушаниях в октябре заявляла, что не соглашалась подчиняться юрисдикции арбитража и вопрос не был окончательно решен голландскими судами.

Перерыв в рассмотрении спора в Лондоне был сделан в 2016 году, поскольку Россия оспаривала арбитражное решение в Нидерландах. Процесс был возобновлен после того, как Верховный суд Нидерландов вынес новое решение, поддержав один из пунктов кассационной жалобы России на вердикт апелляционного суда Гааги и отправив дело на новое слушание в апелляционный суд Амстердама.

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В конце 2021 года Генеральная прокуратура России заявила, что ожидает окончательного решения инстанции по делу до 2023 года. Слушания запланированы на 21 ноября, сообщали в апелляционном суде Амстердама минувшей весной.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ЮКОС Высокий суд Лондона Нидерланды Арбитражный суд Гаага Амстердам
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