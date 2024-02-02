Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин приехал в Тулу, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он указал, что программа визита начнется с общения с участниками «Народного фронта». Среди них — волонтеры, военные корреспонденты, инженеры, медики, которые принимают участие в военной операции. «Это будет свободная беседа», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Также у Путина запланировано выступление на форуме «Все для Победы!» и посещение онкологического центра в Туле.

После этого Путин проведет совещание по программе развития борьбы с онкологическими заболеваниями, сказал Песков.