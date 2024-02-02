Кремль заявил, что не получал обращений от Киева о телах погибших в Ил-76
В администрацию президента России обращений со стороны Киева о передаче тел военнопленных, погибших при крушении самолет Ил-76 в Белгородской области, не поступало. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О том, что Украина обратилась к России с такой просьбой, ранее заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит при подлете к Белгороду. Российская сторона сообщила, что должен был пройти обмен пленными в формате «192 на 192», однако он не состоялся из-за крушения. Минобороны обвинило в катастрофе Киев. Президент России Владимир Путин не исключал, что украинские силы сбили самолет случайно.
Минобороны заявило, что удар нанесли из населенного пункта Липцы Харьковской области. СК России завел уголовное дело о теракте. По результатам экспертиз следователи заявили, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году