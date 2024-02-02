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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что не получал обращений от Киева о телах погибших в Ил-76

Песков: в Кремль не поступали обращения от Киева о передаче тел погибших в Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
В ГУР Украины ранее заявили, что обращались к России с просьбой вернуть тела погибших при авиакатастрофе военнопленных. По данным Минобороны, на борту сбитого Ил-76 было 65 украинских военных
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76 (Фото: СК России)

В администрацию президента России обращений со стороны Киева о передаче тел военнопленных, погибших при крушении самолет Ил-76 в Белгородской области, не поступало. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что Украина обратилась к России с такой просьбой, ранее заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит при подлете к Белгороду. Российская сторона сообщила, что должен был пройти обмен пленными в формате «192 на 192», однако он не состоялся из-за крушения. Минобороны обвинило в катастрофе Киев. Президент России Владимир Путин не исключал, что украинские силы сбили самолет случайно. 

Минобороны заявило, что удар нанесли из населенного пункта Липцы Харьковской области. СК России завел уголовное дело о теракте. По результатам экспертиз следователи заявили, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

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