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Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил временное правительство
Болгарию ждут уже пятые досрочные парламентские выборы. Сформировать постоянное правительство страны не удалось даже с третьей попытки
Румен Радев
Румен Радев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Болгарии Румен Радев принял решение о роспуске парламента страны и назначил временное правительство с 3 февраля во главе с Галабом Доневым, сообщает «Радио Болгарии».

Ранее в январе Радев назначил досрочные парламентские выборы на 2 апреля 2023 года — это будут уже пятые за последние два года выборы в стране.

Временное правительство будет техническим — по сравнению с действующим составом в нем будет лишь одна перестановка: министром культуры станет Найден Тодоров, сменивший Велислава Минекова.

Решение о перевыборах было принято после того, как Социалистическая партия объявила, что ей не удалось сформировать правительство, и вернула невыполненный мандат президенту страны.

Предыдущие досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 2 октября. Их победителям, правящей партии «Продолжаем перемены», так и не удалось сформировать правительство. 5 января Радев дал партии «Продолжаем перемены» неделю на формирование нового правительства после первой неудачной попытки в конце прошлого года.

Согласно Конституции Болгарии, у парламента есть три попытки на формирование правительства. При этом после неудачной попытки глава государства может самостоятельно решать, какой партии вручать мандат, а срок принятия решения в таком случае может составлять до одного месяца.

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Затяжной политический кризис начался в Болгарии еще в 2020 году. Основная борьба неизменно разворачивалась между ГЕРБ, правившей страной с перерывами с 2009 года, и партиями, декларирующими курс на борьбу с коррупцией и усиление связей с ЕС и НАТО. Летом 2022 года правительству был объявлен вотум недоверия, премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинял в причастности к провоцированию этой ситуации в том числе посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Петкова, заявила, что он «устал, начал заговариваться».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Болгария политический кризис
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