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Политика ,  
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Рогозин отказался от гонки за Луну без понимая смысла призового фонда

Он подчеркнул, что Россия не будет участвовать в гонке к Луне, пока не поймет «смысл призового фонда». По мнению главы Роскосмоса, американцы пока не могут объяснить своего стремления к спутнику Земли

Россия не будет участвовать в лунной гонке, пока не поймет смысл «призового фонда», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что неоднократно вел переговоры с НАСА и американскими политиками по этому вопросу. По мнению Рогозина, власти США «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».

«На мой простой вопрос главе НАСА Брандестайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул, — написал глава Роскосмоса. — Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда».

Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны
Общество
Дмитрий Рогозин

Накануне газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Пентагон намерен участвовать в исследованиях Луны, так как считает, что со стороны России и Китая выросла угроза в космической сфере. Военные намерены защищать будущие лунные базы NASA и коммерческие операции США по добыче ресурсов.

Рогозин на это заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима.

В сообщении в Telegram-канале глава Роскосмоса также напомнил, что у России есть своя лунная программа и отметил, что она «весит» раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых».

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«В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит», — заключил Рогозин.

Российская программа по исследованию Луны и дальнего космоса должна стартовать в 2021 году, заявлял в конце прошлого года Рогозин.

Автор
Мария Лисицына
Дмитрий Рогозин Луна лунная программа Роскосмос
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