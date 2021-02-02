Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

Экс-президент США Дональд Трамп весной 2020 года подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны. В документе говорилось, что Штаты не признают ее достоянием всего человечества.

Рогозин, комментируя американские планы по освоению Луны, говорил, что оно возможно только в международной кооперации. «Будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то оной страной, они не обойдутся без нас», — посчитал он.

Глава «Роскосмоса» также предупреждал, что Россия не допустит приватизацию Луны какой-либо страной. Рогозин назвал подобное противозаконным.