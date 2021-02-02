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Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал недопустимой милитаризацию Луны. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о планах Пентагона защищать будущие американские базы на спутнике Земли. Об этом Рогозин написал в Twitter.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — отметил он.

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны
Технологии и медиа
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писало, что Пентагон планирует объединить усилия с NASA в области исследований Луны. Военные хотят вмешаться из-за растущей, с их точки зрения, космической угрозы со стороны России и Китая. Пентагон собирается защищать пока только запланированные лунные базы NASA и коммерческие операции США по добыче ресурсов на этом космическом объекте.

Экс-президент США Дональд Трамп весной 2020 года подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны. В документе говорилось, что Штаты не признают ее достоянием всего человечества.

Рогозин, комментируя американские планы по освоению Луны, говорил, что оно возможно только в международной кооперации. «Будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то оной страной, они не обойдутся без нас», — посчитал он.

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Глава «Роскосмоса» также предупреждал, что Россия не допустит приватизацию Луны какой-либо страной. Рогозин назвал подобное противозаконным.

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