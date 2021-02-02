Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны
Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал недопустимой милитаризацию Луны. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о планах Пентагона защищать будущие американские базы на спутнике Земли. Об этом Рогозин написал в Twitter.
«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — отметил он.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писало, что Пентагон планирует объединить усилия с NASA в области исследований Луны. Военные хотят вмешаться из-за растущей, с их точки зрения, космической угрозы со стороны России и Китая. Пентагон собирается защищать пока только запланированные лунные базы NASA и коммерческие операции США по добыче ресурсов на этом космическом объекте.