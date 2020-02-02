Блумберг предложил собрать $5 трлн налогов с богатых американцев

По мнению экс-мэра Нью-Йорка, который решил участвовать в выборах, его предложения по налоговой реформе позволят принести в бюджет США дополнительные $5 трлн. Эти средства он предложил направить на образование и здравоохранение

Майкл Блумберг (Фото: Mary Altaffer / AP)

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США от партии демократов, в рамках предвыборной кампании обнародовал предложения по налоговой реформе. По мнению миллиардера, они позволят принести американскому бюджету дополнительные $5 трлн в течение десяти лет.

Предложения включают в себя введение нового налога для богатых. Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год. Мера, по подсчетам штаба миллиардера, затронет менее 0,1% налогоплательщиков в Соединенных Штатах.

Еще одна инициатива Блумберга — отменить реформы, предложенные нынешним президентом Дональдом Трампом, которые «не сокращают неравенство, а усиливают его». Также он предложил уравнять ставку налога на прирост капитала для налогоплательщиков с высоким доходом со ставкой обычного подоходного налога для менее состоятельных американцев.

План Блумберга «повышает ставки для состоятельных людей и корпораций, закрывает лазейки, устраняет необходимость уклонения от уплаты налогов, увеличивает налог на недвижимость и снижает налоговые преимущества инвесторов перед работниками», говорится в заявлении миллиардера, которое приводит CNBC.