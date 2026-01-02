Финские власти раскрыли, что перевозило следовавшее из Петербурга судно

Задержанное в финских водах судно Fitburg перевозило конструкционную сталь «российского происхождения», заявила таможенная служба. Сейчас ведомство проверяет распространяются ли санкционные нормы на этот конкретный случай

Фото: Police of Finland

На борту грузового судна Fitburg, задержанного финскими властями в канун Нового года, была конструкционная сталь «российского происхождения», сообщает Euractiv со ссылкой на заявление таможенной службы Финляндии.

По оценке экспертов таможни, этот груз может подпадать под санкции Евросоюза в отношении России, поскольку ввоз подобных товаров на территорию ЕС запрещен. В настоящее время груз остается под контролем таможни. Ведомство продолжает проверку, чтобы установить, распространяются ли санкционные нормы ЕС на данный конкретный случай.

Импортировать изделия из стали и железа из России Евросоюз запретил еще в марте 2022 года. Запрет касается в том числе продукции, которая была реэкспортирована с территории России.

Судно Fitburg, следовавшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, было остановлено 31 декабря после того, как утром того же дня оператор Elisa сообщил о повреждении кабеля в исключительной экономической зоне Эстонии. Вскоре после этого Пограничная служба Финляндии обнаружила судно Fitburg в своей исключительной экономической зоне — с опущенной в воду якорной цепью. В совместной операции с участием вертолета и пограничного корабля Fitburg был взят под контроль в финских территориальных водах и отконвоирован в порт Кантвик к западу от Хельсинки.

Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, судно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль. Euractiv пишет, что в момент задержания на борту находились 14 членов экипажа — из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Все они были допрошены финской полицией, позднее двоих задержали, а еще двоим запретили покидать страну. В российском посольстве в Хельсинки сообщили, что получили уведомление о задержании судна, но обращения от моряков пока не поступали.