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Военная операция на Украине ,  
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Волкер допустил, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев могут обязать не пытаться силой вернуть утраченные территории, считает экс-спецпредставитель США по Украине. Москва настаивает на признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими для начала мирных переговоров
Курт Волкер
Курт Волкер (Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Украину при заключении мирного соглашения могут обязать не пытаться вернуть захваченные Россией территории военным путем, заявил в интервью украинскому порталу Liga.net американский дипломат, бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, «мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем». При этом никто из стран не будет признавать переход территории к России.

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Волкер занимал пост специального представителя Госдепа США по Украине в 2017–2019 годах, во времена президентства Дональда Трампа. Сам Трамп, который победил на последних президентских выборах в США, неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине в случае переизбрания. В частности, он утверждал, что способен добиться прекращения огня в течение суток. В Кремле исключали разрешение конфликта за 24 часа. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, но с учетом сложившихся на земле реалий, говорил президент России Владимир Путин. В июне он назвал условия для прекращения боев и начала переговоров, среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (вошли в состав России осенью 2022 года), признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. В Киеве назвали российские условия ультиматумом.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Курт Волкер мирные переговоры Военная операция на Украине уступки
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