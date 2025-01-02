В Киеве объяснили «недостаточной ценой» невозможность диалога с Россией
Никаких переговоров с Россией об окончании конфликта не может быть, поскольку Москва все еще не заплатила «достаточно высокую цену», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену», — сказал Подоляк (цитата по «Страна.ua»).
Также советник главы ОП заявил, что Киев считает безальтернативным исходом конфликта получение гарантий безопасности с участием США.
Украина выступает за реализацию «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций. Россия неоднократно заявляла о готовности к возобновлению переговоров, но только с учетом реалий на земле. В июне президент Владимир Путин назвал условия Москвы для начала диалога, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.
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