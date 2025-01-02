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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве объяснили «недостаточной ценой» невозможность диалога с Россией

Подоляк: пока Россия не заплатит достаточную цену, переговоров не может быть
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия неоднократно заявляла о готовности к возобновлению переговоров, однако Подоляк исключил такую возможность, пока Москва не заплатит «достаточную цену». Зеленский ранее требовал $600–800 млрд на восстановление Украины
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС)

Никаких переговоров с Россией об окончании конфликта не может быть, поскольку Москва все еще не заплатила «достаточно высокую цену», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену», — сказал Подоляк (цитата по «Страна.ua»).

Также советник главы ОП заявил, что Киев считает безальтернативным исходом конфликта получение гарантий безопасности с участием США.

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Фото:John Moore / Getty Images

Украина выступает за реализацию «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций. Россия неоднократно заявляла о готовности к возобновлению переговоров, но только с учетом реалий на земле. В июне президент Владимир Путин назвал условия Москвы для начала диалога, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Военная операция на Украине мирные переговоры Михаил Подоляк
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