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Оппонент Орбана призвал к досрочным выборам в Венгрии

Партия Орбана теряет популярность, выборы нужно провести не в 2026 году, а раньше, чтобы «вернуть народу право решать свою судьбу», заявил оппозиционер Петер Мадьяр
Петер Мадьяр
Петер Мадьяр (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 2026 год, необходимо провести раньше этого срока, поскольку, как показывают опросы общественного мнения, правоконсервативная партия «Фидес» премьера Виктора Орбана теряет популярность. Об этом заявил оппозиционный политик Петер Мадьяр, возглавляющий центристскую партию «Уважение и свобода» («Тиса»).

«Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу», — обратился Мадьяр к Орбану в новогодней речи (цитата по Bloomberg).

«Тиса» получила 30% голосов на выборах в Европарламент в июне 2024 года, и добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет. «Фидес» набрала 44,6%, показав худший результат за всю ее историю.

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Несколько опросов, проведенных во второй половине 2024 года, показали, что «Тиса» имеет значительное преимущество над правящей партией, отмечает Bloomberg. Поддержка «Фидес» падает, поскольку слабый экономический рост и высокая инфляция подорвали доверие к Орбану, также на это повлияли скандалы, связанные с политической силой, пишет агентство. В частности, в феврале 2024 года в отставку ушла президент Каталин Новак, а член «Фидес», бывшая министр юстиции Венгрии Юдит Варга объявила об уходе из политики после скандала из-за помилования осужденного, которого признали виновным в помощи педофилу.

Мадьяр в прошлом году организовал несколько оппозиционных митингов, например, акция в октябре 2024 года была посвящена протесту «против государственной пропагандистской машины». Люди собрались у офиса госканала MTVA в Будапеште и скандировали «Мы не боимся» и «С нас хватит».

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Виктор Орбан Венгрия парламентские выборы досрочные выборы оппозиция
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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