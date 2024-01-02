В Харькове прогремели взрывы

В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харьковской области объявлена воздушная тревога, в Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города. Также тревога объявлена Полтавской и Днепропетровской областях

Фото: Stringer / Reuters

В Харькове слышны взрывы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, не приведя подробностей. За две минуты до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

В настоящее время тревога также объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях.

Последний раз о взрывах в Харьковской области местные власти сообщали утром 2 января. Тогда Терехов сообщал о нескольких прилетах в центре Харькова, там возник пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.