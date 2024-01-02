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Власти Таиланда снизили налоги на алкоголь ради туристов

Bangkok Post: Власти Таиланда снизили пошлины на вино и другой алкоголь
Так, вино, импортные пошлины на которое составляют 54% и 60% от заявленной стоимости, будет освобождено от налога на один год. Акцизы на него также будут снижены с 10% до 5%, а на местное спиртное и вовсе обнулены
Фото: Carola Frentzen / dpa / Global Look Press
Фото: Carola Frentzen / dpa / Global Look Press

Правительство Таиланда одобрило снижение налогов на алкогольные напитки, чтобы стимулировать туризм, пишет Bangkok Post.

Так, импортное вино, пошлины на которое в настоящее время составляют 54% и 60% от заявленной стоимости, будет освобождено от налога на один год. Акцизы на него также будут снижены с 10% до 5%, а на местное спиртное и вовсе обнулены (сейчас 10%).

Кроме того, вдвое уменьшится налог на развлечения — до 5%, чтобы помочь заведениям, которые еще ощущают последствия пандемии коронавируса.

Ожидается, что послабления начнут действовать в ближайшее время и до конца 2024 года.

Премьер Таиланда подписал указ о продлении безвиза для россиян до 90 дней
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Власти в декабре увеличили часы работы развлекательных заведений на два часа, до 4:00, в Бангкоке и других популярных туристических городах, напоминает издание.

Осенью премьер-министр Таиланда Сеттхе Тхависин продлил безвизовый режим для россиян с 60 до 90 дней. Воспользоваться им можно с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

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В июле данные Министерства туризма и спорта страны показали, что за первое полугодие 2023 года Таиланд посетили почти 800 тыс. россиян. Это более чем на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Таиланд налог Вино алкоголь путешествия отдых
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