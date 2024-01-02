Турция опровергла пропуск украинских минных тральщиков через проливы

Газета Aydınlık опубликовала информацию со ссылкой на китайские медиа о том, что республика разрешила проход в Черное море минному тральщику, переданному Лондоном Киеву, что вызвало недовольство Москвы

Стамбул, Турция (Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press)

Сообщения о том, что Турция пропустила украинские корабли, которые занимаются поиском мин, через свои проливы в Черное море, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба турецкого Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации главы государства в соцсети X.

В ведомстве напомнили, что Турция после начала боевых действий на Украине закрыла проливы для военных кораблей России и Украины.

«Наши соответствующие союзники были должным образом проинформированы о том, что кораблям для поиска мин, переданным Украине Соединенным Королевством, не будет разрешено проходить через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжаются боевые действия», — говорится в сообщении.

Турецкие власти опровергли информацию, опубликованную газетой Aydınlık со ссылкой на китайскую компанию Tencent. Согласно сообщению, Анкара разрешила проход в Черное море минному тральщику, переданному Лондоном Киеву, что «вызвало недовольство Москвы». Как утверждалось, тральщик — искатель мин типа Sandown недавно прошел через проливы Босфор и Дарданеллы и достиг территориальных вод Румынии. В то же время в середине декабря Военно-морские силы Румынии анонсировали прибытие в порт Констанца первого из двух купленных у Британии тральщиков типа Sandown, получившего название «Младший лейтенант Ион Гикулеску».

11 декабря британское Минобороны заявило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. В частности, Лондон рассчитывает, что благодаря этому Киев сможет нарастить экспорт украинской продукции через Черное море.

Тральщики — искатели мин типа Sandown — это противоминные корабли, предназначенные для разминирования береговой линии и обеспечения безопасного прохода более крупных судов. Имеют водоизмещение 600 т, длину 52,5 м, ширину 10,5 м. Дальность плавания этих тральщиков — 2,5 тыс. миль (4,6 тыс. км). Первый тральщик Sandown был спущен на воду в 1988 году, а спустя год введен в строй.