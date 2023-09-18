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Лидера оппозиции Южной Кореи госпитализировали на 19-й день голодовки

Yonhap: лидера оппозиции Южной Кореи госпитализировали на 19-й день голодовки

В Южной Корее лидера оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мена госпитализировали на 19-й день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает Yonhap.

Ли Чжэ Мен находился почти без сознания после резкого падения уровня сахара в крови.

Он начал голодовку 31 августа в палатке перед Национальным собранием в знак протеста против «некомпетентного и жестокого» правительством президента Юн Сок Еля. Лидер оппозиции также требовал устроить реформу государственного управления и осуществить полную перестановку в кабинете министров.

13 сентября Ли перенес место протеста в свой офис, поскольку состояние его здоровья ухудшилось.

Голодовка также происходит на фоне продолжающегося расследования в отношении Ли Чжэ Мена по подозрению в коррупции. В начале года он по своей воле посетил прокуратуру, где был впервые допрошен в качестве подозреваемого. Это также стало первым случаем, когда лидера оппозиции доставили на допрос по уголовному делу после перехода Республики Кореи к демократии.

Ли Чжэ Мен участвовал в выборах президента Южной Кореи в 2022 году. Тогда он набрал 47,83% голосов, когда его соперник Юн Сок Ель получил 48,56% и стал главой государства. Такого минимального разрыва между кандидатами не было за всю историю Южной Кореи, отмечал Yonhap.

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Теги
Южная Корея голодовка госпитализация
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