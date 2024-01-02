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Sky News Arabiya сообщила об атаке хуситов на корабль США в Красном море

Sky News Arabiya: хуситы выпустили две ракеты по кораблю США в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы выпустили две крылатые ракеты по кораблю США в Красном море, они не попали в цель, сообщает в X (бывшая Twitter) телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на источник.

По словам собеседника, после происшествия прямых столкновений между хуситами и американскими военными не было.

Ранее телеканал опубликовал на своем сайте заметку, где говорилось, что хуситы и силы США начали «интенсивную перестрелку». Сейчас новость недоступна, но ее перепечатали другие СМИ.

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Фото:Stephan Goerlich / imagebroker.com / Global Look Press

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

В ответ США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений. К ней присоединился Евросоюз.

Теги
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