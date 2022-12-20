В Сирии сообщили об ударе Израиля вблизи Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили ряд ракет при обстреле Израилем пунктов в окрестностях Дамаска, два военных пострадали в результате атаки, сообщает госагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Ракетная атака Израиля, по его словам, произошла около 00:30 20 октября по местному времени (совпадает с московским) и велась со стороны северо-востока Галилейского моря. Удар привел «к ранениям двух военнослужащих и некоторым материальным потерям», уточнил собеседник агентства.

В то же время сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что в результате обстрела вблизи аэропорта Дамаска и окрестностей столицы погибли два неизвестных человека, вероятно, работавших с ливанской «Хезболлой».

По данным организации, Израиль нанес по меньшей мере четыре удара по позициям иранских ополченцев в окрестностях международного аэропорта Дамаска и фермам в районе Сайида Зейнаб в окрестностях города. В результате одного из них был уничтожен склад оружия и материально-технического обеспечения для «Хезболлы», указала обсерватория по правам человека, отметив, что распространяется информация о «многих погибших на месте».

Как пишет The Times of Israel, последняя приписываемая Израилю атака на сирийский военный объект произошла 11 декабря. Спустя несколько часов в СМИ распространились публикации, в которых говорилось, что израильская армия сбросила на юге Сирии брошюры с предупреждением для сирийских солдат прекратить сотрудничество с "Хезболлой", которая в Израиле считается террористической.

Израильская армия не комментирует сообщения об атаках.