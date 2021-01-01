Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
CNN узнал о планах республиканцев возразить утверждению итогов выборов Политика, 20:07 МЧС предупредило о возможных проблемах с электроснабжением из-за непогоды Общество, 19:59 Сенатор от Крыма предложил Украине перейти на московское время Общество, 19:31 В Сочи из-за фейерверков возник лесной пожар. Видео Общество, 19:28 Два человека погибли в пожаре в квартире в Москве Общество, 19:25 «Локдаун мы пережили». Рестораторы — об итогах 2020 года Стиль, 19:24 В Подмосковье погиб помогавший пострадавшим в ДТП фельдшер Общество, 19:23 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 19:18 В Петербурге жители спели «В Питере — пить» после приезда полиции. Видео Общество, 19:18 В Белоруссии местным властям разрешили вводить сбор за выезд из страны Общество, 19:11 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 января Общество, 19:09 Вяльбе осталась недовольна результатами женщин на этапе «Тур де Ски» Спорт, 18:41 Телеканал NHL в инфографике заменил Россию на «Название страны» Спорт, 18:21 Бурджанадзе заявила об обиде Грузии на Россию Политика, 18:20
Выборы президента США ,  
0 

CNN узнал о планах республиканцев возразить утверждению итогов выборов

По оценке CNN, они скорее всего не смогут повлиять на итоги выборов, но задержат утверждение Байдена президентом. Сенат и палата представителей должны сделать это 6 января
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Не менее 140 членов палаты представителей от Республиканской партии 6 января января могут опротестовать результаты голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу на президентских выборах Джо Байдена. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух неназванных конгрессменов-республиканцев.

Как отмечает телеканал, при этом у республиканцев практически нет шансов повлиять на результаты выборов, однако они могут задержать на несколько часов утверждение Байдена на посту президента.

Всего в палате представителей 435 членов, а также шесть делегатов без права голоса. Демократы получили большинство в нижней палате, у них 222 места.

Первым о намерении возразить в обеих палатах конгресса заявил сенатор из штата Миссури Джош Хоули. Если он исполнит это, то законодатели в палате представителей и сенате должны будут обсудить, поддерживать ли его позицию. Публично о своем намерении проголосовать против итогов голосования коллегии выборщиков уже заявили более 10 членов палаты представителей от Республиканской партии.

Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В середине декабря The Hill со ссылкой на сенаторов писал, что лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвал членов верхней палаты не оспаривать итоги президентских выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить. По его словам, это приведет к необходимости проводить дебаты и голосование, что выставит членов Республиканской партии в плохом свете. При этом действующий президент Дональд Трамп заявлял, что сенаторы-республиканцы должны продолжать борьбу за пост президента.

Выборы в США прошли 3 ноября. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила итоги голосования, согласно которым президентом станет кандидат от демократов Джо Байден. Он набрал 306 голосов, а Трамп — 232. Результаты голосования коллегии должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января. Инаугурация нового президента состоится 20 января
 

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию
Автор
Юлия Выродова
выборы президента США конгресс Республиканская партия
Материалы по теме
Штаб Трампа вновь потребовал пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании
Политика
Более 100 республиканцев в конгрессе поддержали пересмотр итогов выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter