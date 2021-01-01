CNN узнал о планах республиканцев возразить утверждению итогов выборов

По оценке CNN, они скорее всего не смогут повлиять на итоги выборов, но задержат утверждение Байдена президентом. Сенат и палата представителей должны сделать это 6 января

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Не менее 140 членов палаты представителей от Республиканской партии 6 января января могут опротестовать результаты голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу на президентских выборах Джо Байдена. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух неназванных конгрессменов-республиканцев.

Как отмечает телеканал, при этом у республиканцев практически нет шансов повлиять на результаты выборов, однако они могут задержать на несколько часов утверждение Байдена на посту президента.

Всего в палате представителей 435 членов, а также шесть делегатов без права голоса. Демократы получили большинство в нижней палате, у них 222 места.

Первым о намерении возразить в обеих палатах конгресса заявил сенатор из штата Миссури Джош Хоули. Если он исполнит это, то законодатели в палате представителей и сенате должны будут обсудить, поддерживать ли его позицию. Публично о своем намерении проголосовать против итогов голосования коллегии выборщиков уже заявили более 10 членов палаты представителей от Республиканской партии.