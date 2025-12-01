В Европе появился «посол по навозу» после отказа от российских удобрений
Нидерланды на фоне накопления отходов животноводства и после решения ЕС сокращать поставки российских удобрений решили отправить в турне по европейским странам для заключения экспортных сделок «посла по навозу». Им стал бывший член правительства Марка Рютте (был премьером в 2010–2024 годах, сейчас — генсек НАТО) Раймонд Кнопс, передает Euractiv.
«У нас избыток органических удобрений. А во многих странах — дефицит», — сказал Кнопс.
В небольших по территории Нидерландах примерно около 10 млн свиней и 3,65 млн голов крупного рогатого скота, показатель плотности поголовья — один из самых высоких в ЕС. Это влечет ряд экологических проблем: хотя навоз служит хорошим органическим удобрением, он попадает в реки и озера, из-за чего качество воды в королевстве оказалось на последних позициях в рейтинге Евросоюза. Отправка навоза за границу — это способ для Нидерландов избавиться от своей горы навоза, отмечает издание.
Расположение страны по соседству с такими крупными сельскохозяйственными игроками, как Франция и Германия, которым требуется много органических удобрений, дает ей естественное преимущество в экспорте. «На рынке нет реальной конкуренции», — отметил Кнопс.
В июне 2025 года Брюссель объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии. Как пояснили в Совете ЕС, эти меры призваны снизить зависимость от российской и белорусской продукции, а также «повысить экономическую безопасность» европейских стран. Президент России Владимир Путин называл решение ЕС «глупостью» с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства. «Это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания», — указывал глава государства.
