ЕС ввел новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России
Совет ЕС объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.
Меры затронут товары, которые до этого пока не попадали под ограничения. Это около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, уточняется в сообщении. Также пошлины коснутся некоторых видов азотных удобрений.
Решение вступит в силу 1 июля. Повышать тарифы будут постепенно, в течение трех лет, и тщательно контролировать меры, «чтобы гарантировать защиту» европейских производителей.
Согласно майскому решению Европарламента, изначально к нынешней ставке 6,5% прибавят €40–45 за тонну азотных и сложных удобрений, а к лету 2028 года ставка достигнет €315 и €430 за тонну соответственно.
Как заявили в Совете ЕС, «помимо ослабления военной экономики России», пошлины призваны снизить зависимость от России и Белоруссии. Меры должны «повысить экономическую безопасность» европейских стран, заявил замминистра экономического развития и технологий Польши Михал Барановский.
По данным Совета, в 2023 году страны Евросоюза импортировали около 3,6 млн тонн удобрений из России на сумму €1,28 млрд.
Кремль назвал повышение пошлин «выстрелом в ногу». «В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, наивысшего качества», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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