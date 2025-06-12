 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС ввел новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России

Сюжет
Война санкций
Новые меры коснутся товаров, составивших в 2023 году около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России, сообщил Совет ЕС. Кремль называл повышение пошлин ЕС на удобрения «выстрелом в ногу»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Совет ЕС объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.

Меры затронут товары, которые до этого пока не попадали под ограничения. Это около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, уточняется в сообщении. Также пошлины коснутся некоторых видов азотных удобрений.

Решение вступит в силу 1 июля. Повышать тарифы будут постепенно, в течение трех лет, и тщательно контролировать меры, «чтобы гарантировать защиту» европейских производителей.

Согласно майскому решению Европарламента, изначально к нынешней ставке 6,5% прибавят €40–45 за тонну азотных и сложных удобрений, а к лету 2028 года ставка достигнет €315 и €430 за тонну соответственно.

Как запрет российских удобрений в ЕС изменит цены и географию поставок
Подписка на РБК
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Как заявили в Совете ЕС, «помимо ослабления военной экономики России», пошлины призваны снизить зависимость от России и Белоруссии. Меры должны «повысить экономическую безопасность» европейских стран, заявил замминистра экономического развития и технологий Польши Михал Барановский.

По данным Совета, в 2023 году страны Евросоюза импортировали около 3,6 млн тонн удобрений из России на сумму €1,28 млрд.

Кремль назвал повышение пошлин «выстрелом в ногу». «В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, наивысшего качества», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз пошлины удобрения Белоруссия сельхозпродукция
Материалы по теме
На Украине упало производство азотных удобрений
Экономика
США пообещали помочь России вернуться на мировой рынок удобрений
Экономика
Трамп назвал победой разрешение суда вводить пошлины «для защиты» США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
На месте крушения Boeing Dreamliner в Индии найден один выживший Общество, 16:54
В Индии нашли более 200 тел погибших после крушения самолета Общество, 16:41
Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира в Лондоне Спорт, 16:39
В РЖД сообщили о восстановлении работы сервисов после DDoS-атаки Общество, 16:36
Келлог заявил о намерении США вернуть Россию в «Лигу порядочных наций» Политика, 16:31
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Президент Индонезии посетит ПМЭФ и встретится с Путиным Политика, 16:21
Овечкин с Легковым и другими спортсменами спел гимн в День России Спорт, 16:15
Авиакатастрофа в Индии стала первой для модели Boeing Dreamliner Общество, 16:13
ЕС ввел новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России Политика, 15:47
В белгородской больнице умер раненный при атаке дрона ребенок Политика, 15:38
«Зенит» решил купить у «Рубина» второго бомбардира РПЛ Спорт, 15:35
США, Китай и еще 18 стран примут участие в «Интервидении» Общество, 15:34