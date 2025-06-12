ЕС ввел новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России

Новые меры коснутся товаров, составивших в 2023 году около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России, сообщил Совет ЕС. Кремль называл повышение пошлин ЕС на удобрения «выстрелом в ногу»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Совет ЕС объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.

Меры затронут товары, которые до этого пока не попадали под ограничения. Это около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, уточняется в сообщении. Также пошлины коснутся некоторых видов азотных удобрений.

Решение вступит в силу 1 июля. Повышать тарифы будут постепенно, в течение трех лет, и тщательно контролировать меры, «чтобы гарантировать защиту» европейских производителей.

Согласно майскому решению Европарламента, изначально к нынешней ставке 6,5% прибавят €40–45 за тонну азотных и сложных удобрений, а к лету 2028 года ставка достигнет €315 и €430 за тонну соответственно.

Как заявили в Совете ЕС, «помимо ослабления военной экономики России», пошлины призваны снизить зависимость от России и Белоруссии. Меры должны «повысить экономическую безопасность» европейских стран, заявил замминистра экономического развития и технологий Польши Михал Барановский.

По данным Совета, в 2023 году страны Евросоюза импортировали около 3,6 млн тонн удобрений из России на сумму €1,28 млрд.

Кремль назвал повышение пошлин «выстрелом в ногу». «В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, наивысшего качества», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.