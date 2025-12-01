Немецкий «YouTube-генерал» рассказал о прерванных связях с США по Украине
Пентагон перестал поддерживать связь с оборонным ведомством Германии, из-за чего прервались в том числе контакты двух стран по Украине, заявил немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, координирующий военную помощь Украине в Германии. Об этом сообщает The Atlantic.
Как рассказал Фрейдинг, раньше он мог переписываться с американскими чиновниками из Пентагона «день и ночь», но в последнее время связь с его коллегами из Вашингтона была «полностью прервана».
Так, например, администрация США не предупредила заранее о своем решении приостановить поставки определенных видов оружия на Украину. Для того чтобы связаться с американскими представителями, Фрейдинг обращался в немецкое посольство в Вашингтоне. По его словам, там «есть человек, который пытается найти кого-нибудь в Пентагоне».
Как рассказывал Bild, Фрейдинга называют YouTube-генералом за регулярные видеобрифинги о российско-украинском конфликте, в которых тот выступал со «спокойным голосом и проницательным анализом».
США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине в середине лета. По данным Politico и NBC, решение приостановить часть помощи, обещанной Киеву предыдущей администрацией, было принято еще в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби. Спустя несколько дней поставки возобновились.
Позднее американский президент Дональд Трамп заявил о новой схеме поставок оружия, по которой США будут продавать оружие европейским странам, после чего те будут передавать его Украине.
Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт. В Кремле, комментируя планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы, отметили, что поставки оружия из Соединенных Штатов как продолжались, так и продолжаются.
