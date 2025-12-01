Макрон отказался «читать нотации» Украине из-за коррупционного скандала
Французский президент Эмманюэль Макрон отказался «читать нотации» Украине по вопросам коррупции на фоне недавнего скандала в энергетическом секторе страны, сообщает французская газета Le Monde.
«Я констатирую, что во всяком случае борьба с коррупцией работает, поскольку решения принимаются открыто, и политические решения также принимаются», — добавил Макрон.
В конце ноября в доме уже бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака провело обыск Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках масштабного расследования о хищениях в энергетическом секторе.
Через обналичивающий центр в Киеве могли отмыть до $100 млн, подозревают детективы. Ермак участвовал в подготовке законопроекта, который критиковали за попытку ограничить независимость НАБУ. По данным НАБУ, он фигурирует в материалах дела под псевдонимом Али-Баба и связан с бизнесменом, соратником украинского лидера Тимуром Миндичем, которого считают организатором схемы.
Сначала Зеленский отказался увольнять Ермака, несмотря на требования со стороны ряда высокопоставленных политиков и чиновников, включая главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. Спустя несколько дней, 28 ноября, Ермак сам подал в отставку. В этот же день Зеленский подписал соответствующий указ.
Инцидент произошел в разгар работы Ермака над мирными переговорами с США. Это вызвало резкую реакцию, в частности, в Варшаве. Польша официально потребовала от Украины разъяснений в связи с обыском у Ермака. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал что, хотя поддержка Украины со стороны Польши останется неизменной, прозрачность в борьбе с коррупцией является обязательным условием.
Тогда же европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт отметил, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна искоренить коррупцию среди политического и бизнес-истеблишмента.
