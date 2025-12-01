 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон отказался «читать нотации» Украине из-за коррупционного скандала

Сюжет
Военная операция на Украине
В конце ноября у главы офиса Зеленского прошли обыски в рамках коррупционного расследования, после этого он ушел в отставку. Макрон заявил, что на Украине успешно борются с коррупцией
Владимир Зеленский и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон отказался «читать нотации» Украине по вопросам коррупции на фоне недавнего скандала в энергетическом секторе страны, сообщает французская газета Le Monde.

«Я констатирую, что во всяком случае борьба с коррупцией работает, поскольку решения принимаются открыто, и политические решения также принимаются», — добавил Макрон.

Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Эмманюэль Макрон

В конце ноября в доме уже бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака провело обыск Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках масштабного расследования о хищениях в энергетическом секторе.

Через обналичивающий центр в Киеве могли отмыть до $100 млн, подозревают детективы. Ермак участвовал в подготовке законопроекта, который критиковали за попытку ограничить независимость НАБУ. По данным НАБУ, он фигурирует в материалах дела под псевдонимом Али-Баба и связан с бизнесменом, соратником украинского лидера Тимуром Миндичем, которого считают организатором схемы.

Сначала Зеленский отказался увольнять Ермака, несмотря на требования со стороны ряда высокопоставленных политиков и чиновников, включая главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. Спустя несколько дней, 28 ноября, Ермак сам подал в отставку. В этот же день Зеленский подписал соответствующий указ.

Инцидент произошел в разгар работы Ермака над мирными переговорами с США. Это вызвало резкую реакцию, в частности, в Варшаве. Польша официально потребовала от Украины разъяснений в связи с обыском у Ермака. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал что, хотя поддержка Украины со стороны Польши останется неизменной, прозрачность в борьбе с коррупцией является обязательным условием.

Тогда же европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт отметил, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна искоренить коррупцию среди политического и бизнес-истеблишмента.

Полина Харчевникова
Эмманюэль Макрон Украина коррупция Франция
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
