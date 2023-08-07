Минюст включил «Дождь» в перечень нежелательных организаций

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Министерство юстиции России включило филиалы телеканала «Дождь» (признан иноагентом) в Латвии и Нидерландах в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об организациях SIA TV Rain и TVR Studios B.V., основанных Натальей Синдеевой (признана иноагентом). Минюст выполнил решение Генпрокуратуры России, объявившей «Дождь» нежелательным. Тогда ведомство заявило, что упомянутые организации «распространяют материалы экстремистских организаций, террористических организаций, иностранных агентов», а финансирует их признанный иноагентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober.

Генпрокуратура также заявила, что зарубежные юрлица «Дождя» «дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции, оказывают поддержку организациям и физическим лицам, включенным в реестр иностранных агентов, а также участвуют в распространении материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной».

После решения ведомства «Дождь» отключил сбор донатов из России и отменил подписки от россиян. Редакция телеканала напомнила, что делиться ссылками на его материалы «небезопасно».

Согласно российскому законодательству, распространение материалов нежелательных организаций запрещено. За участие в деятельности таких организаций по ст. 20.33 КоАП предусмотрены штрафы, а по ст. 284.1 УК — уголовное наказание с лишением свободы вплоть до шести лет.