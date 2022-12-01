Путин оценил расходы на науку в новых регионах

Вид на Мариуполь пострадавший в результате обстрела (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

На восстановление научной и образовательной инфраструктуры новых регионов России, предварительно, понадобится 37 млрд руб., заявил президент Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными.

«На всех этих территориях существует проблема достаточно сложного состояния инфраструктуры — это состояние зданий, сооружений, той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем всё это на плановой основе стабильно делать», — рассказал президент.

В числе возникающих расходов Путин также отметил повышение зарплат профессорам и преподавателям — по российским нормативам она должна достигать 200% среднего дохода по региону.

По его словам, актуальной задачей остается «интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду».

Точных оценок стоимости восстановления всей инфраструктуры новых территорий России пока нет. В конце мая Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России создало департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. Донецкий премьер Виталий Хоценко заявлял, что Россия должна вложить более 2 трлн руб. в экономику ДНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб. Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 ноября сообщил, что план восстановления ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областей будет утвержден до конца года.