Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов Политика, 02:00
США заключили контракт на закупку ПВО NASAMS для Украины Политика, 01:57
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками Технологии и медиа, 01:56
Месси стал худшим пенальтистом в истории ЧМ. Что происходит в Катаре Спорт, 01:50
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 01:48
Адреса электронной почты госорганов перевели в национальную доменную зону Общество, 01:30
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Наличие бумажного полиса ОМС стало необязательным при посещении врача Общество, 01:00
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова Политика, 00:57
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 00:54
Берлин и Осло попросили НАТО помочь с защитой подводной инфраструктуры Политика, 00:52
В России выросли тарифы на ЖКХ Экономика, 00:30
Звезды спорта критикуют и защищают Месси. Что происходит Спорт, 00:15
Мордашов оценил потери «Северстали» из-за санкций в $400 млн Бизнес, 00:04
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов

Минюст с 1 декабря начнет публиковать персональные данные иностранных агентов
В реестре Минюста появятся даты рождения, ИНН и СНИЛС физических лиц и государственные регистрационные номера юридических лиц. Также начали действовать новые правила маркировки для материалов от иноагентов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России вступило в силу распоряжение правительства, по которому Минюст начнет публиковать в реестре иностранных агентов персональные данные физических лиц, получивших этот статус.

Согласно документу в реестре о физлицах, признанных иноагентами, будет указываться следующая информация:

  • ФИО иностранного агента, его дата рождения (ранее последнюю не публиковали);
  • ИНН и СНИЛС при наличии;
  • основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.

В сведениях о юридических лицах-иноагентах, будут указывать ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основание и дата включения в реестр. Что касается иноагентов, действующих без образования юрлица, и «иных объединений лиц», Минюст опубликует полное наименование организации, ее адрес и ФИО участников.

Как отмечал в разговоре с РБК старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, публикация в открытых источниках личных данных человека без его согласия нарушает неприкосновенность частной жизни, гарантированную Конституцией. Кроме того, считает юрист, новая норма в отношении иноагентов противоречит принципу равенства всех перед законом. В то же время старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский указал, что деятельность иноагентов является публичной и политической, а цель Конституции — защита личных данных «прежде всего в разрезе частной жизни лиц».

С этого же дня согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в России появился единый реестр иностранных агентов вместо действующих ранее четырех списков: НКО, СМИ, физических лиц и незарегистрированных объединений. По этому же закону для признания иноагентом будет необязательно даже получать финансирование из какого-либо зарубежного источника — в реестр можно будет попасть в том числе за «поддержку из-за рубежа» или нахождение под «иностранным влиянием».

Читайте на РБК Pro
В ожидании дефолта: почему инвесторов так беспокоит Азия — The Economist
Вечный праздник в датской глубинке: каково работать в Lego — в 4 пунктах
Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют

Также с 1 декабря вступили в силу новые правила маркировки для размещения материалов от иноагентов. Соответствующее указание в звуковом виде должно длиться не менее 15 секунд и демонстрироваться в начале трансляции аудиовизуального материала. В текстовом виде размер шрифта уведомления должен вдвое превышать размер шрифта материала, а публиковать его нужно под заголовком, а если его нет, то перед началом материала.

Фото:Правительство РФ Фото:Правительство РФ

Статус иноагента обязывает среди прочего отчитываться перед властями о своей деятельности и расходах, а также маркировать все публичные сообщения. За нарушение этого требования грозит наказание. Также иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить для них информационную продукцию, участвовать в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минюст иностранные агенты личные данные реестр
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Комитет Думы рекомендовал запретить информацию от иноагентов для детей
Политика
Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов
Политика
Комитет Думы одобрил ужесточение наказания для иноагентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter