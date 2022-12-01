Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов

В реестре Минюста появятся даты рождения, ИНН и СНИЛС физических лиц и государственные регистрационные номера юридических лиц. Также начали действовать новые правила маркировки для материалов от иноагентов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России вступило в силу распоряжение правительства, по которому Минюст начнет публиковать в реестре иностранных агентов персональные данные физических лиц, получивших этот статус.

Согласно документу в реестре о физлицах, признанных иноагентами, будет указываться следующая информация:

ФИО иностранного агента, его дата рождения (ранее последнюю не публиковали);

ИНН и СНИЛС при наличии;

основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.

В сведениях о юридических лицах-иноагентах, будут указывать ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основание и дата включения в реестр. Что касается иноагентов, действующих без образования юрлица, и «иных объединений лиц», Минюст опубликует полное наименование организации, ее адрес и ФИО участников.

Как отмечал в разговоре с РБК старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, публикация в открытых источниках личных данных человека без его согласия нарушает неприкосновенность частной жизни, гарантированную Конституцией. Кроме того, считает юрист, новая норма в отношении иноагентов противоречит принципу равенства всех перед законом. В то же время старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский указал, что деятельность иноагентов является публичной и политической, а цель Конституции — защита личных данных «прежде всего в разрезе частной жизни лиц».

С этого же дня согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в России появился единый реестр иностранных агентов вместо действующих ранее четырех списков: НКО, СМИ, физических лиц и незарегистрированных объединений. По этому же закону для признания иноагентом будет необязательно даже получать финансирование из какого-либо зарубежного источника — в реестр можно будет попасть в том числе за «поддержку из-за рубежа» или нахождение под «иностранным влиянием».

Также с 1 декабря вступили в силу новые правила маркировки для размещения материалов от иноагентов. Соответствующее указание в звуковом виде должно длиться не менее 15 секунд и демонстрироваться в начале трансляции аудиовизуального материала. В текстовом виде размер шрифта уведомления должен вдвое превышать размер шрифта материала, а публиковать его нужно под заголовком, а если его нет, то перед началом материала.

Статус иноагента обязывает среди прочего отчитываться перед властями о своей деятельности и расходах, а также маркировать все публичные сообщения. За нарушение этого требования грозит наказание. Также иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить для них информационную продукцию, участвовать в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.