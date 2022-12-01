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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Bloomberg узнал о готовности США выделить $10 млрд Тайваню

Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд
Законодатели США готовы выделить до $10 млрд на укрепление обороноспособности Тайваня на фоне «угроз со стороны Китая», пишет издание. Ранее WSJ сообщала, что Вашингтон отстает в поставках вооружений Тайваню почти на $19 млрд
Фото: RITCHIE B. TONGO / EPA / ТАСС
Фото: RITCHIE B. TONGO / EPA / ТАСС

США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на репортера агентства Bloomberg.

По данным агентства, американские законодатели готовы выделить до $10 млрд на укрепление обороноспособности Тайваня на фоне «растущего напряжения и угроз со стороны Китая».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе и правительстве США писала, что американские власти опасаются, что не смогут снабжать Тайвань всем необходимым оружием из-за того, что большая часть военной помощи направлена на Украину.

Вашингтон отстает в поставках вооружений Тайваню почти на $19 млрд, сообщала газета.

Материал дополняется

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
США Тайвань военная помощь
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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