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Песков ответил на условие Госдепа для встречи Трампа с Путиным
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Песков ответил на условие Госдепа для встречи Трампа с Путиным
Политика, 22:03
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Песков ответил на условие Госдепа для встречи Трампа с Путиным
Выдвигать какие-либо условия для встречи лидеров России и США нельзя, считает пресс-секретарь Дмитрий Песков. Госсекретарь США ранее заявил, что переговоры состоятся после того, как Москва освободит украинские корабли и моряков
Фото: Игорь Питалев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что нельзя выдвигать какие-либо условия для встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает «РИА Новости».

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления из Вашингтона, где выдвинули условие освободить задержанных украинских моряков и корабли в обмен на встречу с Трампом, официальный представитель Кремля отметил:

«Это не условие. Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам».

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNN заявил, что Дональд Трамп проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным только после того, как Москва освободит украинских моряков и вернет задержанные военные корабли Киеву.

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По его словам, встреча Путина и Трампа на саммите G20 была отменена из-за конфликта возле Керченского пролива, в результате которого были задержаны три украинских военных катера и 24 моряка. «Мы хотим, чтобы моряки вернулись, мы хотим возвращения кораблей. Мы сожалеем об этом [отмене встречи президентов], но виной этому поведение россиян в Керченском проливе», — сказал Помпео.

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Ранее в Госдепартаменте США также отмечали, что отмена запланированного мероприятия стала «мощным и ясным сигналом» для России о необходимости освобождения украинских моряков и возврата кораблей.

Авторы: Анна Трунина, Григорий Дубов.
Теги: Дмитрий Песков , Госдеп США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Кремль
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