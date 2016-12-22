Песков ответил на условие Госдепа для встречи Трампа с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что нельзя выдвигать какие-либо условия для встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает «РИА Новости».
Отвечая на просьбу прокомментировать заявления из Вашингтона, где выдвинули условие освободить задержанных украинских моряков и корабли в обмен на встречу с Трампом, официальный представитель Кремля отметил:
«Это не условие. Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам».
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNN заявил, что Дональд Трамп проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным только после того, как Москва освободит украинских моряков и вернет задержанные военные корабли Киеву.
По его словам, встреча Путина и Трампа на саммите G20 была отменена из-за конфликта возле Керченского пролива, в результате которого были задержаны три украинских военных катера и 24 моряка. «Мы хотим, чтобы моряки вернулись, мы хотим возвращения кораблей. Мы сожалеем об этом [отмене встречи президентов], но виной этому поведение россиян в Керченском проливе», — сказал Помпео.
Ранее в Госдепартаменте США также отмечали, что отмена запланированного мероприятия стала «мощным и ясным сигналом» для России о необходимости освобождения украинских моряков и возврата кораблей.