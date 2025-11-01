Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Главным препятствием для быстрого перемещения сил НАТО через территорию ЕС является внутренняя бюрократия — по этой причине переброска войск на Украину может занять недели, пишет Euractiv. Москва против появления там сил НАТО

Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

Военным подразделениям государств НАТО могут потребоваться недели, чтобы добраться до Украины в случае нового конфликта. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на аналитиков и источники из числа военных.

Представитель португальских вооруженных сил объяснил изданию на примере танков, что для их переброски через континент военным потребуется получить дипломатические разрешения в каждой стране, которую пересекает техника.

Это означает, что перемещения войск будут происходить в зависимости от уже установившихся отношений между вооруженными силами разных стран и скорости выдачи разрешений, поясняет Euractiv. Так, военные Испании и Португалии ежегодно проводят трансграничные учения, поэтому при переброске войск на участке между этими странами проблем быть не должно, отметил собеседник издания.

Источник также добавил, что транспортировка техники — это «чрезвычайно сложная логистическая операция», поскольку машины перевозятся на платформах и тяжелых грузовиках по морским и сухопутным маршрутам.

Местные власти медленно обрабатывают запросы, связанные с перемещением войск, пишет Euractiv. Портал ссылается на доклад Европейской счетной палаты за 2025 год, где говорится, что одна страна из стран ЕС (в документе ее название не уточнено по соображениям безопасности) потребовала для выдачи разрешения на трансграничное перемещение уведомить ее о мероприятиях за 45 дней. Это на 40 дней превышает стандарт в пять рабочих дней, установленный Евросоветом в 2018 году, поясняет Euractiv.

За это время, как отмечает портал, немецкий танк Leopard 2 мог бы проехать более половины окружности Земли (около 25 200 км за 45 дней, если бы ехал на полной скорости (70 км/ч) по 8 часов в сутки.

Младший научный сотрудник Колледжа обороны НАТО Янник Хартманн отметил в беседе с изданием, что дополнительно задержать перемещение войск могут проверки безопасности.

Для транзита и ввода/вывода своих сил из ЕС страны НАТО могут использовать форму Евросоюза № 302, основанную на форме альянса с таким же номером — таможенной декларации для военных перевозок. Однако власти европейских стран не обязаны обрабатывать эти запросы, это остается на их усмотрение.

Старший научный сотрудник французского Института международных и стратегических исследований (IRIS) Максим Корде, отметил, что количество структур, через которые должен пройти запрос при рассмотрении, различается в разных странах, что также замедляет процесс. Четкой правовой базы, определяющей, как страны ЕС должны вести обработку, по его словам, также не существует.

Москва выступает категорически против любого сценария с размещением войск НАТО на Украине. Появление их в соседней стране «чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», предупреждал МИД России.

Гарантии безопасности, которых требует Украина, должны быть симметричными и распространяться как на нее, так и на Россию, подчеркивает Москва. Устойчивый мир возможен только после устранения угроз для российской безопасности, связанных с расширением НАТО и милитаризацией Украины, говорил глава МИДа Сергей Лавров.