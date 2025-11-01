Собянин: на подлете к Москве отразили атаку четвертого дрона

Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве

О перехвате первого БПЛА мэр написал в 00:40. Через 1:15 был сбит второй дрон, а спустя еще 15 минут — третий

ПВО уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в 02:36.

По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков.

О перехвате первого БПЛА мэр написал в 00:40. Через 1:15 был сбит второй дрон, а спустя еще 15 минут — третий.

Последние две недели Собянин и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на столичный регион.