Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве
ПВО уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в 02:36.
По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков.
О перехвате первого БПЛА мэр написал в 00:40. Через 1:15 был сбит второй дрон, а спустя еще 15 минут — третий.
Последние две недели Собянин и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на столичный регион.
