 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве

Собянин: на подлете к Москве отразили атаку четвертого дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
О перехвате первого БПЛА мэр написал в 00:40. Через 1:15 был сбит второй дрон, а спустя еще 15 минут — третий

ПВО уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в 02:36.

По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков.

ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон
Политика

О перехвате первого БПЛА мэр написал в 00:40. Через 1:15 был сбит второй дрон, а спустя еще 15 минут — третий.

Последние две недели Собянин и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на столичный регион.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили второй беспилотник
Политика
В Ярославле закрыли два детских сада из-за падения обломков беспилотников
Общество
На подлете к Москве сбит четвертый за ночь беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Ученый заявил, что «все сходится» в версии о таинственном болиде в Москве Общество, 02:49
Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Над Россией сбили 38 дронов за три часа Политика, 02:29
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон Политика, 02:20
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 02:00
Дрон парализовал работу аэропорта в Берлине Политика, 01:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев в 1/4 финала «Мастерс» проиграл Звереву впервые с 2023 году Спорт, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов Бизнес, 00:58
Рубио опроверг данные о подготовке США к ударам по Венесуэле Политика, 00:51
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 00:45
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом Общество, 00:35
Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека Технологии и медиа, 00:30