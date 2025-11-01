Дрон парализовал работу аэропорта в Берлине

Дрон нарушил работу аэропорта BER (Берлин-Бранденбург), пишет Die Welt.

Аэропорту пришлось приостановить полеты во вторник вечером из-за замеченного беспилотника. Несколько самолетов было перенаправлено, что привело к задержкам рейсов.

По данным полиции, очевидец сообщил о появлении БПЛА

около 20:00 по местному времени (22:00 мск). Поиски продолжались примерно в течение 40 минут, но обнаружить дрон его не удалось. Полицейские задействовали вертолет.

В результате рейсы из Стокгольма, Антальи, Хельсинки, Лондона были перенаправлены. Ожидается, что задержки рейсов продлятся до полуночи.

«К сожалению, задержки и отмены рейсов в BER все еще возможны. Пожалуйста, уточняйте статус вашего рейса у вашей авиакомпании заранее и воспользуйтесь онлайн-регистрацией», — заявил аэропорт в X.

Материал дополняется