 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дрон парализовал работу аэропорта в Берлине

Дрон парализовал работу аэропорта Берлин-Бранденбург

Дрон нарушил работу аэропорта BER (Берлин-Бранденбург), пишет Die Welt.

Аэропорту пришлось приостановить полеты во вторник вечером из-за замеченного беспилотника. Несколько самолетов было перенаправлено, что привело к задержкам рейсов.

По данным полиции, очевидец сообщил о появлении БПЛА
около 20:00 по местному времени (22:00 мск). Поиски продолжались примерно в течение 40 минут, но обнаружить дрон его не удалось. Полицейские задействовали вертолет.

В результате рейсы из Стокгольма, Антальи, Хельсинки, Лондона были перенаправлены. Ожидается, что задержки рейсов продлятся до полуночи.

«К сожалению, задержки и отмены рейсов в BER все еще возможны. Пожалуйста, уточняйте статус вашего рейса у вашей авиакомпании заранее и воспользуйтесь онлайн-регистрацией», — заявил аэропорт в X.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Елена Чернышова
беспилотники Берлин аэропорты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Ученый заявил, что «все сходится» в версии о таинственном болиде в Москве Общество, 02:49
Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Над Россией сбили 38 дронов за три часа Политика, 02:29
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон Политика, 02:20
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 02:00
Дрон парализовал работу аэропорта в Берлине Политика, 01:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев в 1/4 финала «Мастерс» проиграл Звереву впервые с 2023 году Спорт, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов Бизнес, 00:58
Рубио опроверг данные о подготовке США к ударам по Венесуэле Политика, 00:51
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 00:45
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом Общество, 00:35
Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека Технологии и медиа, 00:30