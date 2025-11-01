 Перейти к основному контенту
Американский журналист раскрыл, что Трамп всегда берет с собой косметику

Трампа сопровождает помощник с чемоданом с косметикой
Помощник Дональда Трампа всегда носит специальный чемоданчик с косметикой, которую республиканец сам наносит перед любым телеэфиром, утверждает в своей книге журналист Джонатан Карл
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп всегда берет с собой кожаный чемоданчик, единственное содержимое которого — грим, рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» (есть в распоряжении РБК).

Обычно чемоданчик с косметикой носит личный помощник политика Уолт Наута. «[В чемодане] очень много грима, который он часто наносит самостоятельно перед своими появлениями перед телекамерами», — говорится в книге.

Карл утверждает, что этот чемоданчик — единственное, к чему у Трампа был доступ во время рекламного перерыва на теледебатах с тогдашним президентом США Джо Байденом. По правилам, согласованным предвыборными штабами обоих кандидатов, Трампу и Байдену запрещалось пользоваться любыми гаджетами и заметками, а также общаться со своими помощниками до завершения эфира.

27 июня 2024 года в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия) прошли первые и, как оказалось впоследствии, единственные предвыборные дебаты между Байденом и Трампом. Они прошли беспрецедентно рано, еще до официального выдвижения обоих кандидатами от партий, и стали, по оценкам американских журналистов, одними из самых «судьбоносных» дебатов в истории США.

«Возмездие»: чьи фатальные ошибки помогли Трампу снова стать президентом
Политика
Дональд Трамп

Выступление Байдена оказалось крайне слабым: он выглядел неуверенно, путался в мыслях и запинался. Всего три недели спустя под давлением однопартийцев действующий президент снял свою кандидатуру и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис. Однако ей не удалось одержать победу — Харрис проиграла Трампу во всех семи ключевых «колеблющихся» штатах.

Книга американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. Журналист ABC News детально описывает закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года, процесс отбора кандидатов в его администрацию и первые месяцы работы нового правительства. РБК опубликовал полный обзор книги.




