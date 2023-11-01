В Минфине заявили о предложении ФТС ограничить экспорт золота физлицами

В Минфине заявили о комплексе мер по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов. В Думе рассматривается ужесточение ответственности за такие преступления; власти планируют запустить систему маркировки золотых изделий

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила за ограничение на экспорт золота физическими лицами, заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме замглавы Минфина Алексей Моисеев.

РБК направил запрос в ФТС.

Инициатива была озвучена во время обсуждения законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Документ прошел первое чтение, и Моисеев выразил надежду, что он и далее будет поддержан.

Замминистра отметил, что в борьбе с незаконным оборотом драгметаллов принимается целый комплекс мер. Так, был запрещен экспорт лома и отходов, под видом которых, по его словам, совершается вывоз концентрата золота.

«Также сейчас рассматривается вопрос, Федеральная таможенная служба выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами», — добавил Моисеев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в рамках борьбы с незаконным оборотом драгметаллов также планируется использовать электронную систему маркировки и прослеживаемости золота. У любого слитка, попадающего в оборот, должен быть установлен источник, пояснил замглавы Минфина. «Ювелир не может просто в кармане принести слиток, сделать из него колечко и сказать, что он его нашел на дороге. Он должен будет отчитаться о том, откуда он его взял», — сказал он.

Поправки об ужесточении ответственности за незаконный оборот драгметаллов были внесены правительством. Они предполагают внесение изменений в ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов и (или) драгоценных камней) и ст. 192 УК (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней).

В частности, предлагается сделать размеры штрафов кратными стоимости драгметаллов, которые стали предметом преступления. «По сложившейся судебной практике ответственность лиц, совершивших преступления, ограничивается условным сроком лишения свободы с малозначительными штрафами, и правонарушители продолжают свою противоправную деятельность», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом там указано, что ежегодно в незаконный оборот поступает 5–6 т золота. По данным ФСБ, ежегодный ущерб бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет свыше 1 млрд руб., говорится в документе.