Вучич назвал «большой ошибкой» передачу вопроса Косова в ЕС

Передача решения вопроса Косова и Метохии на уровень ЕС была самой большой ошибкой Сербии. Об этом говорится в обращении президента Сербии Александара Вучича к нации.

«Они те, кто диктует темы [в переговорах в вопросе Косова и Метохии], они (албанцы и представители ЕС — прим. ТАСС) все делают вместе. Нашей самой большой ошибкой было передать решение вопроса Косова на уровень Европейского союза. Несмотря на подписанное Брюссельское соглашение, мы так и не смогли всерьез внести в повестку создание Сообщества сербских муниципалитетов», — сказал Вучич.

По его словам, предложение Сербии о муниципалитетах постоянно «переносят на следующий раз, а в следующий раз появляется некий кризис, который или сами албанцы, или с поддержки стран Запада или Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия), или по договору вместе бы создавали, и нам говорят, что это очень тяжело для албанцев и не соответствует их конституции».

Отношения Сербии и Косово обострились в конце июля из-за намерения Приштины объявить недействительными сербские документы и автомобильные номера. Предполагалось, что въезжающие в Косово сербы будут получать временные документы. Мера должна была начать действовать с 1 августа и стать ответом на действия Белграда, который не признает косовские документы.

На этом фоне начала обостряться ситуация на границе — власти Косова стянули к погранпереходам спецназ, а сербы начали строить баррикады. Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, проживающих на севере республики.

В итоге Приштина отложила введение меры по непризнанию сербских документов до 1 сентября, а 27 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что соглашение между Сербией и Косово достигнуто. «В рамках диалога при участии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID-карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID-карт», — уточнял он.