Посольства Израиля по всему миру вернулись к работе после забастовки

Посольства Израиля по всему миру вернулись к работе после забастовки

Израильские дипмиссии, которые начали забастовку 30 октября, вернулись в обычный режим работы. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook консульства Израиля в Хьюстоне.

«Консульство, а также другие израильские дипмиссии по всему миру открылись сегодня, 31 октября 2019 года. Переговоры между сотрудниками МИДа и Министерства финансов Израиля будут продолжены», — сказано в сообщении.

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О возобновлении работы израильских дипмиссий подтвердил ТАСС и официальный представителя МИД Израиля Нацира Амер. Аналогичное объявление появилось и на странице израильского генконсульства в Санкт-Петербурге.

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