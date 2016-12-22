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Трамп рассказал о выполнении обещания никогда не врать
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Трамп рассказал о выполнении обещания никогда не врать
Политика, 19:37
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Трамп рассказал о выполнении обещания никогда не врать
По словам президента США Дональда Трампа, ему нравится говорить правду и он делает это, когда может
Дональд Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп дал интервью политическому обозревателю ABC News Джонатану Карлу, расшифровка разговора опубликована на сайте телеканала.

В частности, журналист задал Трампу вопрос, удается ли ему выполнять обещание всегда говорить правду, данное во время избирательной кампании.

«Я стараюсь. Думаю, вы тоже стараетесь, [хотя] вы говорите обо мне вещи не всегда верные. Я стараюсь, и я всегда хочу говорить правду. Когда я могу, я говорю правду, — ответил Трамп. — Иногда выясняется, что происходит что-то другое или есть какие-то изменения. Но мне нравится быть правдивым».

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На прошлой неделе бывший директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи, известный как сторонник президента, заявил в эфире CNN, что Трамп — лжец.

«Хорошо, мы оба знаем, что он лжет. Поэтому, если вы хотите, чтобы я сказал, что он лжец, я рад сказать, что он лжец», — сказал Скарамуччи ведущему CNN Джону Берману. «Никто не должен лгать. Я не сторонник лжи. Но политикам случается лгать», — сказал Скарамуччи, добавив, что все политики без исключения вынуждены лгать, как только начинают политическую карьеру.

«Вам не нужно лгать. Вы делаете большую работу для своей страны, прекратите — и вы будете делать ее еще лучше», — заявил Скарамуччи, когда ему предложили обратиться напрямую к президенту (цитаты по СNN).

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Во время передачи экс-пиарщик Белого дома, продержавшийся на этой должности менее двух недель, также рекламировал свою книгу о Трампе.

Накануне промежуточных выборов в конгресс США симпатизирующий демократам телеканал CNN собирает все высказывания Трампа (выступления, твиты, пресс-конференции, официальные заявления и др.) и проверяет их на соответствие действительности.

По данным телеканала, Трамп наиболее точен и хорошо подготовлен, когда говорит об экономических данных, ​но «уклоняется от правды» или нападает на своих противников во время интервью. Некоторые из заявлений президента США «просто не подтверждаются никакими доказательствами», другие по сути верны, но «дико преувеличены без всякой видимой причины», отмечает телеканал.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , обещания , интервью
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