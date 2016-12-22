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Правозащитники HRW рассказали об обыденности сексуального насилия в КНДР
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Правозащитники HRW рассказали об обыденности сексуального насилия в КНДР
Политика, 05:54
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Правозащитники HRW рассказали об обыденности сексуального насилия в КНДР
Human Rights Watch выпустила доклад об обыденности сексуального насилия над женщинами в КНДР. По их словам, принуждение к сексу со стороны облеченных властью мужчин в Северной Корее давно считаются нормой жизни
Беженка из КНДР в Таиланде (Фото: Adrees Latif / Reuters)

Эксперты международной организации Human Rights Watch опубликовали доклад «По ночам плачешь и даже не знаешь почему — Сексуальное насилие в отношении женщин в КНДР».

Эксперты пришли к выводу, что «недобровольные половые контакты и сексуальное насилие» в Северной Корее носят «настолько обыденный характер, что давно считаются нормой жизни».

«Сексуальное насилие в Северной Корее — это секрет Полишинеля, практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает. Если бы диктатура Кым Чен Ына не обрекала их на молчание, голоса многих северокорейских женщин зазвучали в в глобального движении Me Too», — заявил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch.

Эксперты опросили 54 человека, которые бежали из КНДР после прихода к власти Ким Чен Ын, а также 8 бывших северокорейских чиновников. Они рассказали о случаях сексуального насилия со стороны охранников на рынке и полицейских, партийных функционеров, сотрудников тюрем и изоляторов, а также следователей, сотрудников госбезопасности и судов, прокуроров и военнослужащих.

Например, в докладе имеются свидетельства 21 женщины, которые занимались торговлей на рынке. Они рассказали, что по дороге на работу регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны полицейских и представителей власти.

​При этом власти, утверждают авторы доклада, «не обеспечивают расследование и уголовное преследование по заявлениям о таких фактах и не предоставляют защиту и помощь пострадавшим, утверждая, как это ни покажется странным, что в стране, в принципе отсутствуют сексизм и сексуальное насилие». Пострадавшие женщины не имеют возможности защитить себя и в большинстве случаев молчат о том, что произошло.

HRW призвали власти КНДР «разработать программы репродуктивного здоровья и сексуального просвещения и обеспечить службы помощи пострадавшим, включая психологическую, медицинскую и юридическую помощь и программы, направленные на помощь женщинам в преодолении стигматизации».

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​В октябре HRW опубликовала доклад о росте домашнего насилия в России. Исключение из Уголовного кодекса наказания за первый эпизод побоев члена семьи стало «серьезным шагом назад» в борьбе с домашним насилием в России: агрессоры стали чувствовать себя более безнаказанными, а пострадавшие практически утратили гарантии защиты, отметили правозащитники. Они рекомендовали российскому парламенту принять специальный закон о борьбе с домашним насилием, ввести это понятие в Уголовный кодекс и преследовать семейное насилие в порядке публичного, а не частного обвинения (в случае подачи заявления потерпевшим). ​HRW рекомендовало также организовать сеть убежищ для пострадавших и облегчить им доступ к соцзащите.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикация вряд ли может претендовать на «доклад о ситуации в стране».
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: КНДР , сексуальное насилие , доклад
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