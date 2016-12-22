В Кремле усомнились в данных HRW о домашнем насилии в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, была ли декриминализация домашних побоев ошибкой. Доклад Human Rights Watch (HRW), в котором говорилось о росте числа случаев домашних побоев, вряд ли может претендовать на «доклад о ситуации в стране», добавил представитель Кремля, передает корреспондент РБК.
На вопрос, можно ли считать декриминализацию домашних побоев ошибкой, Песков ответил, что не может дать ответ. «Потому что не знаю, на основе каких данных основывались составители упомянутого доклада. И не знаю, что есть статистика на этот счет. Не могу судить об эффективности или неэффективности применения», — сказал он.
По словам Пескова, «любой мало-мальский специалист» скажет, что доклад, основывающийся «на беседе с десятком женщин в такой стране, как Россия, конечно, можно» составить, но он «вряд ли» может претендовать «на доклад о ситуации в стране».
«Это подчеркивает узкофрагментарность. Скорее это не доклад, а заметки о нескольких десятках случаев. Это неприемлемо. И надеемся, что таких случаев будет меньше», — заключил пресс-секретарь Кремля.
В докладе HRW отмечалось, что исключение из Уголовного кодекса наказания за первый эпизод побоев члена семьи стало «серьезным шагом назад» в борьбе с домашним насилием. В России нет релевантной статистики, отражающей ситуацию с домашним насилием, доклад основывался на интервью с 27 пострадавшими от домашнего насилия женщинами, а также с чиновниками, соцработниками, адвокатами, активистами, сотрудниками НКО, учеными и полицейскими. Использовались и открытые данные.
В частности, правозащитники обратили внимание на то, что после декриминализации в 2017 году наказание за побои понесли 113 тыс. человек, но 90 тыс. из них были оштрафованы, а не арестованы. «Зачастую данная мера не является серьезным сдерживающим фактором, а когда речь идет о близких людях, накладывает на семью еще и дополнительную финансовую нагрузку», — критиковал такую практику глава МВД Владимир Колокольцев.