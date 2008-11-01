М.Маргелов: Выборы президента США труднопредсказуемы

Американские выборы труднопредсказуемы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов. "И хотя Маккейн отстает от Обамы, он может победить", - сказал российский сенатор РБК.

То остывание, о котором говорят, - это "результаты опросов", подчеркивает политик. "Но одно дело - опросы, когда многим респондентам все равно, что тот солдат, что этот, а другое - момент, когда нужно нажать кнопку и однозначно решить, за кого все-таки отдать голос", – утверждает он.

М.Маргелов напомнил, что в США были прецеденты, например, на губернаторских выборах: кандидат лидировал всю кампанию, а побеждал другой.

Кроме того, не стоит забывать, что кандидата в президенты США от Республиканской партии Джона Маккейна поддержал популярный губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, пожелавший демократу Б.Обаме "нарастить мяса" на свои "голые идеи".

За Дж.Маккейна, очевидно, большинство состоятельных американцев, считает сенатор. "Трудно прогнозировать, за кого в этот раз проголосует еврейский электорат. О нем говорят, что материально он в среднем не беднее республиканцев, а вот голосует, как демократ. А экономической программой Б.Обамы напугана как раз влиятельная часть американского общества", - сказал М.Маргелов.

По словам сенатора, "не в пользу Б.Обамы погрешности в ведении кампании - скупка телевизионного времени в прайм-тайм". Во время кризиса кандидату следовало бы быть на публике бережливее, вести себя так, как ведут себя сегодня большинство американцев, считает он. "Но главный довод за Маккейна - его определенная, так сказать, солдатская прямота и предсказуемость, тогда как неопытный в государственных делах соперник может, по мнению некоторых обозревателей, не выдержать испытания бременем проблем", - добавил сенатор.

"Сознаю, что прогнозы - дело неблагодарное, но разрыв между Обамой и Маккейном сокращается, и не в середине марафона, а буквально накануне решающего дня", - подчеркнул М.Маргелов.