Boeing заменит бомбы, использованные при ударах США по Ирану

Bloomberg: Boeing заменит 14 бомб, использованных при ударах США по Ирану в июне
Всего планируется заменить 14 бомб, которые были использованы во время операции в Иране, планируется заключить контракт на сумму до $123 млн. В конце июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан
GBU-57
GBU-57 (Фото: U.S. Air Force)

Компания Boeing получит контракт на сумму до $123 млн на замену 14 мощных противобункерных бомб, которые были использованы при ударах США по иранским объектам в июне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ бюджета и три источника, знакомых с условиями сделки.

Как уточняет агентство, речь идет о боеприпасах весом около 13,6 т и длиной шесть метров. По данным Военно-воздушных сил (ВВС) США, бомбы могут проникать на глубину почти 70 метров, прежде чем взорвутся.

В августовском бюджетном документе Пентагон сообщил, что переводит $123 млн со счетов, предназначенных для операций и технического обслуживания, на закупку боеприпасов для ВВС, поскольку «требуются средства для замены боеприпасов GBU-57, израсходованных в ходе операции в Иране. Три источника, знакомые с запросом, сообщили, что контракт получит компания Boeing, которая и является производителем GBU-57.

Корпус бомбы изготавливается на заводе McAlester Army Ammunition Plant (MCAAP) на юго-востоке Оклахомы. Сотрудники McAlester заполняют корпуса бомб взрывчаткой и устанавливают боеголовку и взрыватель. Компания Boeing производит хвостовую часть бомбы, которая обеспечивает навигацию и работу других компонентов.

США на фоне санкций призвали Иран к переговорам по ядерной сделке
Политика
Фото:Марко Рубио (Andrew Harnik / Getty Images)

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам президента США Дональда Трампа, главные иранские объекты по обогащению урана «были целиком и полностью уничтожены». Если Иран не согласится на мирное урегулирование, по стране будут нанесены новые удары, добавил тогда он.

В результате ударам подвергся Исфаханскому центр ядерных исследований — крупнейший в стране, с тремя исследовательскими реакторами китайского производства, где работают около 3 тыс. специалистов. Центр производит тепловыделяющие элементы, конвертирует уран и выпускает гексафторид урана, а также занимается радиохимией.

Кроме этого, удары пришлись по уранообогатительному заводу в Натанзе — крупнейшему в Иране, с надземным и подземным комплексами газовых центрифуг. Подземная часть вмещает до 50 тыс. центрифуг (16 тыс. установлены, 13 тыс. работают, обогащая уран до 5%). Надземная часть содержит несколько сотен центрифуг, обогащающих уран до 60%.

Третьим объектом, который атаковали США стал уранообогатительный завод в Фордо, который находится в подземных тоннелях близ Кума. По договору СВПД завод должен был стать исследовательским центром с максимум 1044 центрифугами IR-1, но к ноябрю 2019 года там установили более 3 тыс. современных центрифуг IR-6.

