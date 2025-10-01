 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Крыму дали рекомендации водителям из-за временного дефицита топлива

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В условиях дефицита топлива стоит выезжать на личной машине только «при реальной необходимости». Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Не стоит пользоваться машиной для поездок в гости или магазин в соседний район, «прокатиться под музыку», — написал он в своем телеграм-канале. — Объединяйте поездки в одну и продумывайте заранее маршрут, чтобы тратить меньше топлива».

Также Крючков посоветовал жителям республики пересаживаться на общественный транспорт. «В текущей ситуации он является приоритетным и обеспечен топливом в полном объеме», — уточнил он.

Советник главы региона напомнил, что после окончания летнего сезона «цены на такси в Крыму снизились». «Рассмотрите такси для поездок, где свой автомобиль не нужен», — порекомендовал он.

Крючков отметил, что покупать топливо важно в том случае, когда бак действительно пуст или почти пуст, а не просто чтобы он был полным. «Соблюдайте лимиты. Ограничение в 20 л — это не прихоть, а вынужденная мера, чтобы как можно больше людей смогли заправиться. Отнеситесь к этому с пониманием», — объяснил он.

В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров в руки
Политика

Помимо этого, Крючков заявил, что стоит проверять давление в шинах, убирать лишний вес из багажника и избегать резких разгонов и торможений. «Следите за машиной: исправные свечи, фильтры и давление в шинах уменьшают расход топлива», — добавил он.

Из-за дефицита топлива в Крыму приняли решение ограничить объем продажи бензина до 20 л на машину. По словам главы региона Сергея Аксенова, общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство держит ситуацию на внутреннем рынке топлива под контролем. Он добавил, что в регионах, где есть проблемы с бензином, они решаются в ручном режиме.

