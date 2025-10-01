В Германии двух мужчин осудили за поставку в Россию электроники для БПЛА

С осени 2022 года по ноябрь 2023 года они поставляли в Россию диоды, схемы и транзисторы, которые могут использоваться при производстве дронов. Общая стоимость деталей составила почти €1,2 млн

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Земельный суд Гамбурга приговорил двух мужчин к лишению свободы за поставку электроники для беспилотников в Россию, они были признаны виновными в уголовных и коммерческих нарушениях закона о внешней торговле в десяти случаях, сообщает немецкий телеканал N-tv.

Суд счел доказанным, что в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года оба мужчины поставили в Россию электрокомпоненты на сумму почти €1,2 млн. Одного из подсудимых приговорили к шести годам и девяти месяцам заключения, второго — к трем годам и шести месяцам. С обоих было предписано взыскать в общей сложности €63 600.

SAT.1 Regional сообщает, что речь идет о 34-летнем и 36-летнем мужчинах. Приговор еще не вступил в законную силу. В указанный период они доставили диоды, схемы и тразисторы через покупателей в Армении, Китае, Гонконге и ОАЭ.

Евросоюз после начала российской военной операции на Украине ввел против Москвы 18 пакетов санкций, сейчас идет согласование 19-го. В страну в рамках ограничений в том числе запретили поставлять технологии военного и другого назначения. Ограничения соблюдают и страны, которые не вводили против России санкции самостоятельно.

В июле 2024 года Der Spiegel сообщал, что Высший земельный суд Штутгарта приговорил бизнесмена к условному заключению за поставки деталей в Россию в обход санкций ЕС. Виновным был 59-летний руководитель двух компаний в Сааре, он с 2020 по 2023 год продал 120 тыс. деталей предприятиям для беспилотников, хотя получателями значились немецкие компании и другие страны, но фактически поставки шли в Россию. Его 54-летняя жена была приговорена к одному году и девяти месяцам заключения условно.