Немцу дали почти семь лет за поставку в Россию деталей для дронов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Высший земельный суд в Штутгарте приговорил бизнесмена к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за поставки деталей в Россию, сообщает Der Spiegel. Как отмечает Reuters, у него есть второе гражданство — российское.

Согласно материалам дела, осужденный — 59-летний директор двух компаний в Сааре. Следствие считает, что с января 2020-го по май 2023 года он продал 120 тыс. деталей предприятиям, производящим беспилотники, в обход санкций Евросоюза.

В документах получателями комплектующих указывали немецкие компании, а после начала российско-украинского конфликта и другие страны — Турцию, Китай или ОАЭ, но фактически поставки шли в Россию. За контрабанду бизнесмен получил €875 тыс., отмечает издание.

По делу также проходит его 54-летняя жена, которая руководила одной из компаний. Женщину признали соучастницей и приговорили к одному году и девяти месяцам условно.

Мужчину арестовали в марте 2023 года, суд начал рассматривать его дело в мае 2024-го. Бизнесмен частично признал вину, отмечает Der Spiegel.