Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии

Президент Румынии допустил вхождение ПМР в состав Молдавии с особым статусом. В 1992 году попытка Молдавии восстановить контроль над Приднестровьем привела к вооруженному конфликту

Никушор Дан (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images)

Президент Румынии Никушор Дан допустил возможность присоединения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к Молдавии на правах «относительной автономии» при дальнейшем вступлении страны в Европейский союз. Об этом он рассказал в интервью Euronews Romania.

Дан считает, что «проблемы» с ПМР, которая считается пророссийским регионом, были бы, если бы на выборах в Молдавии победили пророссийские силы.

«Думаю, это можно сделать с Приднестровьем, на данный момент, имея статус, подобный статусу Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова.<...> Граница Европейского Союза будет проходить по этим двум автономиям», — сказал румынский президент.

1 октября президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение, чтобы российские миротворцы покинули ПМР «мирным путем». Также, по ее словам, у Кишинева есть план, который предусматривает«реинтеграцию» региона.

Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».



Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого территориального образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в однопалатный парламент. На них победила проевропейская президентская партия PAS, набравшая более 50%. Она получит в 101-местном парламенте 55 мандатов — на семь меньше, чем было.

Оппозиция заявляет о сотнях нарушений — в частности, левый «Патриотический избирательный блок», так же прошедший в парламент, провел в Кишиневе митинг, где его представители заявили, что не признают итоги выборов.

В свою очередь МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопуске жителей региона к выборам

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России — «в связи с тем, что им не дают право использовать их голос на выборах».