Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии

Президент Румынии Дан допустил присоединение ПМР к Молдавии по модели Гагаузии
Президент Румынии допустил вхождение ПМР в состав Молдавии с особым статусом. В 1992 году попытка Молдавии восстановить контроль над Приднестровьем привела к вооруженному конфликту
Никушор Дан
Никушор Дан (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images)

Президент Румынии Никушор Дан допустил возможность присоединения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к Молдавии на правах «относительной автономии» при дальнейшем вступлении страны в Европейский союз. Об этом он рассказал в интервью Euronews Romania.

Дан считает, что «проблемы» с ПМР, которая считается пророссийским регионом, были бы, если бы на выборах в Молдавии победили пророссийские силы.

«Думаю, это можно сделать с Приднестровьем, на данный момент, имея статус, подобный статусу Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова.<...> Граница Европейского Союза будет проходить по этим двум автономиям», — сказал румынский президент.

1 октября президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение, чтобы российские миротворцы покинули ПМР «мирным путем». Также, по ее словам, у Кишинева есть план, который предусматривает«реинтеграцию» региона.

Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».

Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого территориального образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта.

Как проходили выборы в Молдавии
Политика
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдавия, 28 сентября 2025 года

28 сентября в Молдавии прошли выборы в однопалатный парламент. На них победила проевропейская президентская партия PAS, набравшая более 50%. Она получит в 101-местном парламенте 55 мандатов — на семь меньше, чем было.

Оппозиция заявляет о сотнях нарушений — в частности, левый «Патриотический избирательный блок», так же прошедший в парламент, провел в Кишиневе митинг, где его представители заявили, что не признают итоги выборов.

В свою очередь МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопуске жителей региона к выборам

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России — «в связи с тем, что им не дают право использовать их голос на выборах».

Анастасия Лежепекова
Молдавия Приднестровье Румыния Гагаузия Россия Выборы миротворцы Майя Санду
Майя Санду фото
Майя Санду
политик, президент Молдавии
24 мая 1972 года
