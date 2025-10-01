Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
Президент Румынии Никушор Дан допустил возможность присоединения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к Молдавии на правах «относительной автономии» при дальнейшем вступлении страны в Европейский союз. Об этом он рассказал в интервью Euronews Romania.
Дан считает, что «проблемы» с ПМР, которая считается пророссийским регионом, были бы, если бы на выборах в Молдавии победили пророссийские силы.
«Думаю, это можно сделать с Приднестровьем, на данный момент, имея статус, подобный статусу Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова.<...> Граница Европейского Союза будет проходить по этим двум автономиям», — сказал румынский президент.
1 октября президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение, чтобы российские миротворцы покинули ПМР «мирным путем». Также, по ее словам, у Кишинева есть план, который предусматривает«реинтеграцию» региона.
Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».
Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого территориального образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта.
28 сентября в Молдавии прошли выборы в однопалатный парламент. На них победила проевропейская президентская партия PAS, набравшая более 50%. Она получит в 101-местном парламенте 55 мандатов — на семь меньше, чем было.
Оппозиция заявляет о сотнях нарушений — в частности, левый «Патриотический избирательный блок», так же прошедший в парламент, провел в Кишиневе митинг, где его представители заявили, что не признают итоги выборов.
В свою очередь МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопуске жителей региона к выборам
Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России — «в связи с тем, что им не дают право использовать их голос на выборах».
Читайте РБК в Telegram.
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов