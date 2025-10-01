Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект

Греф не ответил на вопрос мэра Москвы о том, заменит ли его ИИ. При этом глава Сбербанка заявил, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить людей неквалифицированных профессий

Сергей Собянин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин задал главе Сбербанка Герману Грефу вопрос о том, заменит ли его искусственный интеллект. Этот вопрос прозвучал в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

«Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, вас нет», — сказал мэр. Греф ему не ответил.

По словам Грефа, в течение десяти лет появится искусственный интеллект, который будет способен решить сложные проблемы человечества. «В ближайшие десять лет по общему признанию нас ждет как минимум AGI (общий искусственный интеллект). Возможно, и суперинтеллект. Это то, что фактически решит не решаемые проблемы человечества. В частности, оставшиеся семь математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем», — сказал он.

По словам Грефа, подобное развитие ситуации — «гигантский вызов» для человечества», над которым необходимо «начинать работать сегодня и всем вместе».

Он также отметил, что в будущем искусственный интеллект способен заменить людей неквалифицированных профессий. «Физический искусственный интеллект — это то, куда идет все. Мы также видим, что через два-три года роботы будут спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически смогут подметать улицы, готовить еду и так далее», — уточнил Греф.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что положительно относится к внедрению ИИ в процесс формирования бюджета. Глава государства отметил, что на уровне Центрального банка и правительства России эти инструменты могут быть только «помощниками в принятии решений».

