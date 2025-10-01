Песков отказался отвечать на слова бывшего британского министра о Крыме

Бен Уоллес (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

В Кремле не намерены отвечать на «глупые заявления» бывших европейских министров, заявил пресс-секретарь президента России.

Так он прокомментировал призыв экс-главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса «задушить» Крым и уничтожить Крымский мост. Уоллес также акцентировал внимание на расходах европейских стран, заявив, что реальные вложения в оборону делают лишь немногие государства.

«Что касается бывших — тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем необходимым комментировать», — сказал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин говорил ранее, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО». В МИД России заявления о праве Украины атаковать Крымский мост в рамках самообороны неоднократно характеризовали как подстрекательство к терроризму.