Политика⁠,
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Экс-глава Минобороны Великобритании Уоллес: нужно задушить Крым

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме безопасности выступил с призывом сделать Крым «непригодным для жизни», пишет The Guardian.

«Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности <...>. Нам нужно задушить Крым», — заявил Уоллес.

Бывший министр также призвал применить ракеты большой дальности, чтобы уничтожить Крымский мост.

Россия осуждает военную помощь Украине. В МИД России заявления о праве Украины атаковать Крымский мост в рамках самообороны называли подстрекательством к терроризму.

На Крымском мосту перекрыли движение на фоне ракетной опасности
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В ходе своего выступления Уоллес также акцентировал внимание на оборонных расходах европейских стран, заявив, что реальные вложения в оборону делают лишь немногие государства: Германия, Польша, страны Балтии и Скандинавии. Великобритания, Франция, Италия и Испания не планируют серьезного увеличения расходов до конца текущих избирательных циклов. По его словам, многие европейские правительства «обманывают себя» цифрами в отчетах, а их министерства финансов лишь «ждут мирного соглашения, чтобы вернуться к практике урезания военных бюджетов в пользу социальных статей».

