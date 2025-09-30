ВМС Швеции заинтересовались замеченным в перевозке урана судном из России

Судно «Михаил Дудин», которое было замечено в перевозке ядерного топлива и отходов, сообщило о проблемах с двигателем и бросило якорь у берегов Швеции. Связь с ним поддерживают ВМС, хотя корабль не является военным

Фото: Michel Spingler / AP / ТАСС

Представители ВМС Швеции поднимались на борт российского грузового судна «Михаил Дудин», которое стоит на якоре у побережья провинции Блекинге на юге страны, передает Expressen. Данные о его местоположении подтверждает сайт VesselFinder.

Судно 23 сентября вышло из Санкт-Петербурга и следует во французский Дюнкерк. Но оно встало на якорь у шведского побережья в ночь с субботы на воскресенье, сообщив о проблемах с двигателем. Сроки ремонта, названные экипажем, переносились.

По данным VesselFinder, «Михаил Дудин» был построен в 1996 году, судно ходит под флагом Панамы. Его длина 89 м, ширина — 13 м. Как сообщало Associated Press, судно перевозит уран. Агентство в 2022 году приводило его маршрут: из Дюнкерка в Усть-Лугу в Ленинградской области. Атомная энергетика не находится под санкциями ЕС, хотя союз планирует отказываться от поставок урана из России. В 2019-м 47news сообщал, что судно перевозит «урановые хвосты» — ядерные отходы из Европы.

Expressen отмечает, что судно является гражданским и значит, что ВМС Швеции не имеют к нему отношения. Но военные приближались к «Михаилу Дудину» для осмотра и общались с командой из-за напряженной международной обстановки и повреждений инфраструктуры в Балтийском море.

«Они находятся довольно близко от шведских вод, поэтому мы хотим вести с ними диалог и слышать, что они говорят. На самом деле нет ничего странного в том, что мы приближаемся к судну. Учитывая его местоположение, оно представляет для нас определенный интерес», — сказал пресс-секретарь ВМС Джимми Адамссон.