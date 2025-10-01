 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico раскрыл, как Макрон стал неожиданным союзником Орбана по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия против принятия Украины в ЕС голосованием большинства вместо единогласного решения. Как выяснило Politico, непублично ее сторону займут другие страны ЕС, чтобы не допустить принятия Турции, Сербии, Албании и Македонии
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Eliot Blondet / Reuters)

Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС и теперь может найти неожиданных союзников, среди которых оказался французский президент Эмманюэль Макрон, пишет Politico со ссылкой на источники.

Сейчас руководство Евросоюза намерено обойти венгерское вето — начать переговоры с Киевом о вступлении решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия.

Как выяснило Politico, кроме Венгрии этот план не нравится Франции, Нидерландам, Греции и еще нескольким странам ЕС. По их мнению, изменив правила вступления, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на членство, что станет проблемой. Орбан, отмечает издание, может сыграть на этих противоречиях: Греция и Франция категорически против членства Турции (Афины также выступают против присоединения Албании), Болгария не хочет лишиться права голоса при принятии Северной Македонии, Хорватия желает заблокировать заявку Сербии.

«Нас совсем не устраивает изменение правил игры во время игры, ведь это именно то, что некоторые предлагают», — пояснил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС
Политика
Виктор Орбан

В результате предложение об отмене принципа единогласия не будет рассмотрено на саммите ЕС в Копенгагене (начнется 1 октября), хотя «ни один лидер до сих пор не ответил категорическим «нет» на эту идею», пояснил источник Politico.

Как отмечает газета, публично европейские лидеры будут требовать от Венгрии снять препятствия, но за закрытыми дверями они воспринимают эту ситуацию как удобную возможность для продвижения собственных интересов.

Финский президент Александр Стубб поддержал эту инициативу. «Я лично приветствую любой механизм принятия решений, который дает больше гибкости и меньше возможностей для блокирования, и особенно в случае с Украиной», — сказал он Politico.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Виктор Орбан вето Украина вступление в ЕС Эмманюэль Макрон Франция Греция Нидерланды Александр Стубб
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
