Politico раскрыл, как Макрон стал неожиданным союзником Орбана по Украине

Венгрия против принятия Украины в ЕС голосованием большинства вместо единогласного решения. Как выяснило Politico, непублично ее сторону займут другие страны ЕС, чтобы не допустить принятия Турции, Сербии, Албании и Македонии

Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС и теперь может найти неожиданных союзников, среди которых оказался французский президент Эмманюэль Макрон, пишет Politico со ссылкой на источники.

Сейчас руководство Евросоюза намерено обойти венгерское вето — начать переговоры с Киевом о вступлении решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия.

Как выяснило Politico, кроме Венгрии этот план не нравится Франции, Нидерландам, Греции и еще нескольким странам ЕС. По их мнению, изменив правила вступления, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на членство, что станет проблемой. Орбан, отмечает издание, может сыграть на этих противоречиях: Греция и Франция категорически против членства Турции (Афины также выступают против присоединения Албании), Болгария не хочет лишиться права голоса при принятии Северной Македонии, Хорватия желает заблокировать заявку Сербии.

«Нас совсем не устраивает изменение правил игры во время игры, ведь это именно то, что некоторые предлагают», — пояснил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

В результате предложение об отмене принципа единогласия не будет рассмотрено на саммите ЕС в Копенгагене (начнется 1 октября), хотя «ни один лидер до сих пор не ответил категорическим «нет» на эту идею», пояснил источник Politico.

Как отмечает газета, публично европейские лидеры будут требовать от Венгрии снять препятствия, но за закрытыми дверями они воспринимают эту ситуацию как удобную возможность для продвижения собственных интересов.

Финский президент Александр Стубб поддержал эту инициативу. «Я лично приветствую любой механизм принятия решений, который дает больше гибкости и меньше возможностей для блокирования, и особенно в случае с Украиной», — сказал он Politico.