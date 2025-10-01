Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС
Предстоящий саммит Евросоюза в Копенгагене будет опасным, поскольку Европа «стремительно движется к войне», заявил венгерский премьер Виктор Орбан в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
«Сегодня мы отправляемся в Копенгаген. Нужно действовать благоразумно. Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет настоящая драка в клетке», — написал Орбан.
Он назвал опасными предзнаменования недавние заявления других европейских лидеров о российско-украинском конфликте. Он напомнил: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа «находится в состоянии войны», польский премьер Дональд Туск предложил признать, что «война между Россией и Украиной — наша война», а шведский премьер Ульф Кристерссон призвал «усилить давление на Венгрию» ради прогресса в процессе принятия Украины в ЕС.
«В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас не может быть европейского единства. Венгерские деньги не будут отправлены в Украину. Пока в Венгрии есть национальное правительство, конечно, нет!», — резюмировал Орбан.
В среду, 1 октября, пройдет неформальный саммит лидеров ЕС. Планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, начало первой фазы переговоров о ее вступлении и оборонные расходы европейских стран.
Материал дополняется.
