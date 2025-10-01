 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Предстоящий саммит Евросоюза в Копенгагене будет опасным, поскольку Европа «стремительно движется к войне», заявил венгерский премьер Виктор Орбан в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Сегодня мы отправляемся в Копенгаген. Нужно действовать благоразумно. Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет настоящая драка в клетке», — написал Орбан.

Он назвал опасными предзнаменования недавние заявления других европейских лидеров о российско-украинском конфликте. Он напомнил: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа «находится в состоянии войны», польский премьер Дональд Туск предложил признать, что «война между Россией и Украиной — наша война», а шведский премьер Ульф Кристерссон призвал «усилить давление на Венгрию» ради прогресса в процессе принятия Украины в ЕС.

Орбан счел Россию слабее Европы
Политика
Виктор Орбан

«В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас не может быть европейского единства. Венгерские деньги не будут отправлены в Украину. Пока в Венгрии есть национальное правительство, конечно, нет!», — резюмировал Орбан.

В среду, 1 октября, пройдет неформальный саммит лидеров ЕС. Планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, начало первой фазы переговоров о ее вступлении и оборонные расходы европейских стран.

Материал дополняется.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Виктор Орбан Венгрия Евросоюз саммит ЕС
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
К чему приводит излишнее доверие к ИИ при рекрутинге персоналаПодписка на РБК, 11:14
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36