Пострадавших нет, но в поселке Разумное из-за прилета боеприпаса загорелись два легковых автомобиля, сообщил губернатор. Ранее он предупреждал о ракетной опасности на всей территории области

Video

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

По словам Гладкова, в поселке Разумное из-за прилета боеприпаса загорелись два легковых автомобиля, их тушат. «Информация о других последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

В 10:05 губернатор предупредил жителей о ракетной опасности на всей территории области, через 13 минут он сообщил об отбое тревоги.

Ранее Белгород подвергся двум ракетным обстрелам, по нему было выпущено шесть снарядов, заявлял Гладков 29 августа. Пострадали три человека. Он также сообщал о перебоях с электроэнергией, а также с водоснабжением и водоотведением в десяти муниципалитетах, включая Белгород, после обстрела.