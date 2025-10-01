Белгородский район подвергся ракетному обстрелу
Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.
По словам Гладкова, в поселке Разумное из-за прилета боеприпаса загорелись два легковых автомобиля, их тушат. «Информация о других последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал он.
В 10:05 губернатор предупредил жителей о ракетной опасности на всей территории области, через 13 минут он сообщил об отбое тревоги.
Ранее Белгород подвергся двум ракетным обстрелам, по нему было выпущено шесть снарядов, заявлял Гладков 29 августа. Пострадали три человека. Он также сообщал о перебоях с электроэнергией, а также с водоснабжением и водоотведением в десяти муниципалитетах, включая Белгород, после обстрела.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов