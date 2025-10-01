 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу

Губернатор Гладков: Белгородский район подвергся ракетному обстрелу
Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадавших нет, но в поселке Разумное из-за прилета боеприпаса загорелись два легковых автомобиля, сообщил губернатор. Ранее он предупреждал о ракетной опасности на всей территории области

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу
Video

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

По словам Гладкова, в поселке Разумное из-за прилета боеприпаса загорелись два легковых автомобиля, их тушат. «Информация о других последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки
Политика

В 10:05 губернатор предупредил жителей о ракетной опасности на всей территории области, через 13 минут он сообщил об отбое тревоги.

Ранее Белгород подвергся двум ракетным обстрелам, по нему было выпущено шесть снарядов, заявлял Гладков 29 августа. Пострадали три человека. Он также сообщал о перебоях с электроэнергией, а также с водоснабжением и водоотведением в десяти муниципалитетах, включая Белгород, после обстрела.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Вячеслав Гладков Белгородская область ракетный обстрел
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
Политика
В Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелась хозпостройка
Политика
После ракетного обстрела Белгорода госпитализировали двух пострадавших
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Илон Маск не исключил, что умрет на американском Марсе Политика, 12:42
Россиянин из НХЛ влетел головой в борт после толчка от соотечественника Спорт, 12:38
«Галс-Девелопмент» запустила кампанию «Строим счастье для людей» Пресс-релиз, 12:37
Крупный поставщик рыбы Unifrost закрыл сделку по покупке «Меридиана» Бизнес, 12:34
Кравцов призвал ограничить время с гаджетами учащимся до 16 лет Общество, 12:32
«Я большой фанат Снуп Догга». Что Дуров рассказал про TON в интервью Крипто, 12:30
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
В Италии разбился военный самолет Общество, 12:29
На Кольцевой линии метро Москвы приостановили движение из-за человек Общество, 12:28
Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках Политика, 12:25
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:24
СК попросил заочно арестовать журналистку Ратникову по делу о фейках Политика, 12:18
Минобороны сообщило о контроле над Вербовым в Днепропетровской области Политика, 12:15